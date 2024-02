Avient in Lahnstein: Guter Sozialplan mindert Schmerz ein wenig

Schwerer Gang für fast 100 Mitarbeiter am Avient-Standort in Lahnstein (früher Clariant): Am Freitag fanden in der Stadthalle Gespräche zwischen Vertretern einer Transfergesellschaft und Arbeitsamt mit den Mitarbeitern statt, die von den Kündigungen des US-Chemieriesen betroffen sind. Avient führt deutschlandweit Entlassungen in großem Stile durch, in dem Traditionswerk wird bis Jahresende fast die halbe Belegschaft abgebaut.