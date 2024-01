Ausweichstraße in Friedland: ULL möchte auf Rückbau verzichten

Zumindest optisch wirkt die Ausweichstraße in Friedland so, als ob schon in wenigen Wochen die ersten Fahrzeuge über sie rollen könnten. Doch laut der Stadtverwaltung wird bis zur Öffnung der in den Hang gebauten Strecke in dem Stadtteil noch einige Zeit vergehen – es könnte sogar 2025 werden. Nichtsdestotrotz wirbt die Unabhängige Liste Lahnstein (ULL) bereits jetzt für einen dauerhaften Verbleib der Straße.