Lichfield-Brücke in Limburg: Ein Neubau mit Risiko

Von Stefan Dickmann

i Die 1968 errichtete und vor mehr als zehn Jahren ertüchtigte Lichfield-Brücke in Limburg muss abgerissen und neu gebaut werden. Foto: Stefan Dickmann

Dreimal ist der geplante Abriss und Neubau der Lichfield-Brücke in Limburg verschoben worden, erst vor wenigen Wochen wurde offiziell verkündet, dass die Bauarbeiten nicht im Jahr 2026, sondern erst 2031 starten sollen. Für die 36.000-Einwohner-Stadt an der Lahn bedeutet die Megabaustelle, die mindestens fünf Jahre dauern wird, zweierlei: Verkehrsprobleme in der ersten Bauphase und Risiken bei der Trinkwasserversorgung.