Knochenfunde auf Baustelle in Lahnstein: Wie ist Totenruhe konkret geregelt?

Bei Bauarbeiten in der Sebastianusstraße in Lahnstein sind menschliche Knochen gefunden worden. Einige RLZ-Leser machen sich Sorgen, ob würdevoll mit den Überresten umgegangen wird. Die CDU-Stadtratsfraktion hat zu diesem Thema eine Anfrage an Oberbürgermeister Lennart Siefert gestellt. Foto: Tobias Lui