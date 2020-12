Wegen Tunnelbaustelle: B 417 in Diez ist momentan wieder gesperrt

Diez

Die Bundesstraße 417 in Diez ist in Fahrtrichtung Freiendiez und Limburg erneut voll gesperrt worden. Die Sperrung wird laut Information des Landesbetriebs Mobilität (LBM) zum Rückbau der bauzeitlichen Sicherung am Ostportal (am Schläferweg in der Nähe des Rewe-Markts) des Tunnels und zum Bau des Ostportals erforderlich. Hierzu muss der Schläferweg zwischen Schaumburger Straße und der Einmündung zu den Supermärkten bis voraussichtlich Freitag, 8. Mai, voll gesperrt werden. Die innerörtliche Umleitung erfolgt wie bei den vorhergegangenen Sperrungen über die Oraniensteiner Brücke, über den Hain am Krankenhaus und Finanzamt vorbei zum Kreisel an der alten Post. Der Schwerlastverkehr wird weiträumig umgeleitet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Altendiez beziehungsweise Aull wird weiterhin über die Wilhelmstraße, Schaumburger Straße geführt. Der LBM weist ausdrücklich darauf hin, dass die innerstädtische Umleitung eine Verkehrsführung über die Oraniensteiner Straße, Sophie-Hedwig-Straße, Lindenallee, Schlossberg, Parkstraße, Louise-Seher-Straße und den Postkreisel verläuft. Eine Verkehrsführung über die Oraniensteiner Straße, Diehlstraße und die Adelheidstraße sei wegen der dortigen Grundschule nicht vorgesehen.