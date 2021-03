Sieben Parteien sind im Kreistag Limburg-Weilburg derzeit vertreten. Am Sonntag wird das Kreisparlament neu gewählt. Zeit, auf die abgelaufene Wahlperiode von 2016 bis 2021 zu blicken. Diese Zeitung hat die insgesamt 28 Sitzungen ausgewertet. Und Unterschiede in der Aktivität festgestellt: Die größte Oppositionspartei hat sich im Vergleich zu den anderen Fraktionen kaum an der Arbeit im Kreisparlament beteiligt, die kleinste dafür umso mehr.