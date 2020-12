Aar-Einrich

Schnellere Verbindungen, mehr Linien und bessere Anschlüsse zu den regionalen und überregionalen Bahnstrecken, so lässt sich das neue Linienbündel für das Aartal kurz zusammenfassen, das jetzt vom Rhein-Lahn-Kreis und dem Verkehrsverbund Rhein-Mosel in Person von Daniel Junghans in Hahnstätten vorgestellt wurde. Das neue Linienbündel soll mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2021 an den Start gehen. Der Vergabezeitraum erstreckt sich bis zum Jahr 2028.