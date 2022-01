Immer wieder geht es in den politischen Diskussionen um das liebe Geld. Dabei ist die Frage, wie viel die Stadt Diez und die Ortsgemeinden an Umlage an die Verbandsgemeinde zahlen müssen, die seit etlichen Jahren einen Umlagesatz von 30 erhebt. Wenig überraschend ist, dass die Stadt bei diesen Zahlen deutlich vorn liegt. Aber anders als bei den Bevölkerungszahlen ist die Position der Stadt noch dominierender.