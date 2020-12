Zollhaus

Das Kreml-Kulturhaus erhält eine Landesförderung in Höhe von 10.350 Euro aus der Förderlinie „Programmkinos stärken“. Damit unterstützt das Land Rheinland-Pfalz Programmkinos, die in der Corona-Pandemie besonders betroffen sind. Einen entsprechenden Förderbescheid überreichte Dr. Denis Alt, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, jetzt in Zollhaus an Kreml-Geschäftsführer Thomas Scheffler.