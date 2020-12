Diez

Für Verärgerung hat in den vergangenen Wochen die Tunnelbaustelle in Diez gesorgt, da sich Verzögerungen beim Bauablauf ergeben haben. Einerseits dauert der Neubau der Brücke am Schläferweg länger als gedacht, andererseits wird das Portal in der Nähe des Rewe-Markts teilweise abgerissen und neu aufgebaut. Der Fotograf Gerhard Resch bietet dazu wieder Blicke aus großer Höhe auf diesen Abschnitt des Großprojekts.