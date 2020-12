Diez

Rekordverdächtig schnell verlief die jüngste Sitzung des Diezer Stadtrats, der erneut in der SV-Turnhalle auf dem Wirt tagte und der für den öffentlichen Teil gerade mal eine halbe Stunde brauchte. Angesprochen wurden verschiedene Anträge, die sich unter anderem mit der Konsolidierung des Haushalts beschäftigten. Axel Großmann (FWG) hakte außerdem bei einem Thema nach, das zahlreiche Bürger bewegt: Wann kann man wieder über die gewohnte Route durch die Stadt fahren und muss nicht mehr den Umweg über Oranienstein, den Hain und die Louise-Seher-Straße in Kauf nehmen, wenn man in Richtung Limburg unterwegs ist?