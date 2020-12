Tradition geht vor: Nikolaus mit Maske und Abstand unterwegs

Osterspai

Früher war er schon manchmal das „Double“, die zweite Besetzung, wenn es allzu leicht erkennbar war, dass Reimund Salzig sich unter dem Nikolauskostüm verbarg, weil die Kinder im Dorf ihn kannten und somit auch gleich erkannten, wenn er mit einem Sack voller Geschenke und Süßigkeiten an die Türen klopfte. Dann sprang Guido Kreutzberg schon mal ein und rief nicht selten großes Staunen bei den Kindern hervor. Gibt es ihn doch? Ja, klar gibt es ihn, den Nikolaus. Hat jemand daran gezweifelt? Heute ist Guido Kreutzberg der Nikolaus in Osterspai. Und seinen Gang durchs Dorf wird er auch in diesem Jahr nicht ausfallen lassen. Die Mund-Nasen-Maske, die er über dem weißen Bart tragen wird, wurde eigens für ihn gebastelt, sitzt und passt.