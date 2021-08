Flacht

Spenden füllen Hof am Gerätehaus: Flachter Bürger helfen Flutopfern im Ahrtal

Auch Flacht hilft den Opfern der Flutkatastrophe. „Unfassbar ist das, was im nördlichen Teil unseres Bundeslandes und im Nachbarland Nordrhein-Westfalen geschehen ist. Eine Naturkatastrophe, die ganze Ortschaften und Existenzen zerstört. Es ist kaum in Worte zu fassen und stimmt sehr traurig. Positiv stimmt mich die Unterstützung und Hilfsbereitschaft vieler Bürger und Institutionen“, fasst der Flachter Ortsbürgermeister Timo Schneider in einer Mitteilung zusammen.