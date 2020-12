Limburg

Jeweils an seinem Lympurga-Großtauschtag, der auch in diesem Jahr am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, in der Turnhalle des TV Limburg (Ste.-Foy-Straße) stattfindet, weist der hiesige Briefmarkensammlerverein mit einem Sonderstempel auf ein außergewöhnliches Ereignis in der Limburger Geschichte hin. Dieses Mal erinnern die Philatelisten an die Landung des Zeppelins Z II vor 110 Jahren in der Limburger Gemarkung Blumenrod.