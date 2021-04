Realschule im Aartal: VG-Rat im Grundsatz für Schulträgerwechsel

Der Wechsel der Trägerschaft der Realschule plus im Aartal in Hahnstätten findet Zustimmung im Verbandsgemeinderat Aar-Einrich. Das ist der Konsens einer intensiv geführten Diskussion des Rates, der sich am Dienstagabend zu einer virtuellen Sitzung traf. Vorweg informierte Landrat Frank Puchtler die Ratsmitglieder über den Stand der Dinge. Zuletzt hatte der Kreistag Rhein-Lahn in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, den drei Verbandsgemeinden Aar-Einrich, Bad Ems-Nassau und Loreley ein grundsätzliches Angebot zur Übernahme der Schulträgerschaft der Realschule plus im Aartal in Hahnstätten, der Realschule in Bad Ems und der Realschule in St. Goarshausen durch den Rhein-Lahn-Kreis zu unterbreiten.