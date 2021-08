Archivierter Artikel vom 02.07.2021, 12:03 Uhr

Diez

Reaktion auf gesunkene Nachfrage: Corona-Testangebote in der VG Diez werden reduziert

Das kommunale Testzentrum in der Esterauschule Holzappel wird mit Ablauf des Monats Juni sein Angebot einschränken, zuletzt gab es dort an den Mittwochabenden noch in knapp zweistelliger Anzahl eine Nachfrage nach Corona-Tests. Daher werden laut einer Mitteilung der Verbandsgemeinde Diez mittwochs keine Tests mehr durchgeführt, die Testmöglichkeit an einem Freitag zwischen 17 und 19 Uhr bleibt jedoch unverändert bestehen.