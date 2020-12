Archivierter Artikel vom 03.07.2020, 11:25 Uhr

Limburg

Prozess um Limburger „Axtmord“: Wie wird heute das Urteil lauten?

Im Mordprozess um einen brutalen Angriff auf eine Frau in der Weiersteinstraße im Oktober 2019 in Limburg soll an diesem Freitag um 14 Uhr das Urteil verkündet werden.