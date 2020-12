Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 20:34 Uhr

Limburg

Prozess um Limburger Amokfahrer: Urteil wohl am 10. November

Im Prozess um einen mutmaßlich absichtlich verursachten Lkw-Unfall in Limburg mit mehreren Verletzten werden die Plädoyers und das Urteil nun erst kommenden Monat erwartet. Der nächste Verhandlungstag sei am 10. November geplant, teilte das Gericht am Donnerstag mit.