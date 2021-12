Am Montagabend sind in Weilburg etwa 75 Impfgegner auf die Straße gegangen, in Limburg waren etwa 150 unterwegs. In Weilburg haben sie sich gegen 18 Uhr vor einem weitestgehend verlassenen Rathaus getroffen. Corona-Leugner, Querdenker und Rechtsextreme täuschen derzeit wöchentlich in Mittelhessen Spaziergänge vor, im Glauben, mit diesem „Trick“ das Versammlungsrecht umgehen zu können.