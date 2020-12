Limburg

Der Bau eines Jugendtreffs oder -zentrums in der Limburger Südstadt hat für den Magistrat absolute Priorität. Deshalb sollen im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“ für eine Standortsuche und eine bauliche Machbarkeitsstudie 20.000 Euro an Kosten beantragt werden. Da die Suche und die Umsetzung noch etwas Zeit in Anspruch nehmen werden, ist eine Zwischenlösung angedacht, rund 70.000 Euro sollen dafür beantragt werden.