Das Vitos-Klinikum Weil-Lahn wird die psychiatrische Klinik in Weilmünster zum 1. Oktober dieses Jahres schließen. „Die stationäre psychiatrische Versorgung des Landkreises Limburg-Weilburg wird in Hadamar konzentriert“, teilte das Klinikum mit. Wichtigster Grund für die Zusammenlegung sei ein großer personeller Engpass in Weilmünster.