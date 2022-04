In einer Beziehung gab es öfters Zoff zwischen den Partnern – meist nur verbal, bis die Sache mitten in einer Nacht eskaliert ist. Dabei soll ein heute 35 Jahre alter Mann seine Partnerin übel beleidigt, dann in ihrer Wohnung in Katzenelnbogen an die Wand gedrückt und sie gewürgt haben. Anschließend soll er bei Handgreiflichkeiten der Tochter der Frau ein Büschel Haare ausgerissen haben.