Neue Zahlen aus dem Rhein-Lahn-Kreis: Corona-Fälle knacken die 100er-Marke

Archivierter Artikel vom 02.04.2020, 17:52 Uhr

Die Zahl der bestätigten Fälle im Rhein-Lahn-Kreis hat sich auf 100 erhöht. Die neu Infizierten stammen aus Lahnstein (4), der Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich (1), der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau (3), der Verbandsgemeinde Loreley (1) und der Verbandsgemeinde Nastätten (1). Ein Patient mit Vorerkrankungen und schwerem Krankheitsverlauf wird im Krankenhaus in Limburg versorgt, fünf Patienten liegen stationär in einem Koblenzer Krankenhaus.

Die Fälle verteilen sich insgesamt wie folgt:

VG Diez 21

VG Loreley 16

Stadt Lahnstein 25

VG Nastätten 12

VG Bad Ems-Nassau 15

VG Aar-Einrich 11.

Die Personen sind isoliert. Die Kontaktermittlungen laufen.

Um die Arztpraxen im Kreis, die nicht die Möglichkeit haben, Corona-Infizierte und Verdachtsfälle unter Vollschutz zu behandeln, zu entlasten und deren Mitarbeiter zu schützen, werden spezielle Corona-Praxen eingerichtet. Die Kreis-Corona-Praxis in Gemmerich am Standort der Fieberambulanz auf dem Gelände des ehemaligen Bundeswehrdepots (Am Depot 1) ist am Montag an den Start gegangen. Die Behandlung erfolgt nach vorheriger, telefonischer Anmeldung unter Telefon 06776/ 793 42 10. Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr und Freitag 8

bis 14 Uhr. Auf Initiative der beiden Diezer Ärztinnen Dr. Anja Bardel und Katja Doß mit dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Diez, Michael Schnatz, wird in der Zentralen Sportanlage Diez eine Corona-Praxis eingerichtet. Eröffnungstermin soll am 6. April sein. In Bad Ems werden Infizierte in der Corona-Praxis Dr. Hildegard Simons und Dr. Bernice Schwab betreut.