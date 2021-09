Bei der Vorstellung des Linienbündels Aartal in Flacht sagte VRM-Geschäftsführer Stephan Pauly bezüglich eventuell erforderlicher Korrekturen im Fahrplan: „Es ist noch nichts in Stein gemeißelt oder in Erz gegossen.“ Dass diesen Worten auch Taten folgen müssen, meinen Fahrgastverbände aus Hessen und Rheinland-Pfalz nach Studium der bislang bekannten Fahrpläne.