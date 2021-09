Es läuft noch nicht alles wunschgemäß, aber das Wiedererwachen des Busche Weiher am Eingang zum Tal Josaphat ist unverkennbar. Nachdem sich über viele Jahre niemand mehr um den städtischen Teich kümmerte, durften sich am Wochenende die Besucher des Naherholungsgebiets erstmals wieder an der Wasserfontäne erfreuen.