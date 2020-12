Limburg

Socken an, rasieren, kurze Hose, buntes Sommerhemd überwerfen, Sonnenhut und Sonnenbrille auf, Zündschlüssel ins Schloss und los geht’s. Matthias Krey, Sänger der Limburger Kalkwerk-Band „4 Zimmer Küche Bad“ (4 ZKB) startet einen historischen Trabbi und steuert als Erstes die Kubacher Kristallhöhle an. Zu sehen ist all das im Video zur neuen Single „Richtig gelebt“ der Immo-Rock-Band, wie sich 4 ZKB selbst bezeichnen.