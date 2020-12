Limburg

Ein Toter ist am Donnerstagmorgen im Hof einer Notunterkunft für Obdachlose gefunden worden. Der Ort in der Rudolf-Schuy-Straße gilt als Problembereich in Limburg. Die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes habe den leblosen 53-Jährigen entdeckt, teilt die Polizei mit. Der Rettungsdienst habe nur noch den Tod feststellen können. Ob es sich um eine Straftat handelt, ermittelt die Polizei.