Archivierter Artikel vom 03.04.2020, 12:05 Uhr

Katzenelnbogen

Lebenszeichen nach „Schockstarre“: Rittterspiele noch nicht ad acta gelegt

Noch sind die Catzenelnbogener Ritterspiele 2020 nicht ad acta gelegt: Organisator Fred Struben hat sich an seine Mitstreiter gewandt: „Ich schätze vorwärtsschauenden Optimismus sehr. Jetzt halten die Ritter das Catzenelnbogener Banner hoch! Wir bleiben pragmatisch an der außergewöhnlichen Herausforderung dran.“ Da nicht feststeht, ob auch die Ritterspiele am 13. und 14.