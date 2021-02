Geraschel, Getuschel in den Reihen des Kreisparlaments – dann schreitet Landrat Michael Köberle (CDU) zum Rednerpult. Er schiebt die Papiere vor sich hin und her, räuspert sich mehrfach. Das, was der Landrat gleich sagen wird, ist offenbar nicht leicht zu sagen. Stille im Saal, die Augen sind auf Köberle gerichtet. Der Landrat hat seine Stimme wiedergefunden, blickt in die Reihen der Abgeordneten und spricht entschlossen sechs Worte aus: „Ich habe einen großen Fehler gemacht.“