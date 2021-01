Limburg-Weilburg

Wie geht es am Montag weiter mit Schule und Kita? Diese Frage stellen sich auch im Landkreis Limburg-Weilburg viele Familien. Die Weihnachtsferien in Hessen sind dann vorbei, der Corona-Lockdown wird verlängert. Diese Zeitung hat nachgefragt, auf was sich Eltern und Schüler einstellen müssen. Die für manche Schüler vielleicht unerfreuliche Nachricht vorab: Unterricht wird es auf jeden Fall geben. Für die meisten wird dieser aber von zu Hause aus stattfinden.