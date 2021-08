Das Land Hessen will, dass die Impfzentren in den Landkreisen und kreisfreien Städten bis zum Oktober schließen. Der Kreis Limburg-Weilburg schließt deshalb sein Impfzentrum in der Senefelder Straße in Limburg am 30. September. Aber es laufen bereits Planungen, als Alternative ganz in der Nähe ein kleineres Impfzentrum zu öffnen, sagt Dr. Gundi Heuschen. Die ärztliche Leiterin des Limburger Zentrums berichtet über Herausforderungen, Erschwernisse und Erfolge vor Ort.