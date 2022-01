Feuerwehreinsatz am frühen Dienstagmorgen in Berndroth. In der Rheinstraße brannte es im Keller eines Einfamilienhauses. Laut Feuerwehrangaben ging der Alarm um 5.25 Uhr ein. „Es wurden die Feuerwehren Berndroth, Katzenelnbogen, Rettert und die Feuerwehreinsatzzentrale der VG Aar-Einrich alarmiert“, berichtet der stellvertretende Wehrführer Johannes Mack.