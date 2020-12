Katzenelnbogen

Es ist erst wenige Wochen her, als auf der jüngsten Sitzung des Katzenelnbogener Stadtrats zwei Investoren ihr geplantes Bauprojekt vorstellten (wir berichteten). Mit der erklärten Absicht, „nicht nur in Limburg oder Montabaur zu bauen“, wollen sie im Bereich der Stiftstraße einen Gebäudekomplex mit 15 höherwertigen Wohnungen errichten. In Sachen Wohnungsbau macht sich inzwischen aber auch die Stadt Katzenelnbogen mehr als nur Gedanken. „In dem aktuellen Haushalt haben wir eine Million Euro für den kommunalen Wohnungsbau eingestellt“, berichtet Bürgermeisterin Petra Popp.