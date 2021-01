Aar-Einrich/Bihac

Mehrfach hat sie das Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos aufgesucht. Weitere Stationen waren Syrien, Sri Lanka und Afrika, jetzt ist sie in Bosnien. Alea Horst, sozial engagierte Fotografin aus Reckenroth, ist wieder unterwegs, um das Leid und die Not von Menschen zu dokumentieren und gleichzeitig Hilfe zu leisten. Der Brand im Flüchtlingslager Lipa in Bosnien an der Grenze zu Kroatien und die daraus resultierenden Konsequenzen der flüchtenden Menschen auf dem Balkan veranlassten Alea Horst aufs Neue, ihre Heimat im Einrich zu verlassen, um Menschen Hilfe zu leisten.