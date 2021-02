Was lange währt, wird endlich gut – so in etwa könnte man die aktuelle Situation am Bärbacher Weiher bei Schönborn beschreiben. Denn jahrelang hatte sich für Außenstehende sichtbar auf dem Gelände des jahrhundertealten Biotops wenig getan. Nun aber sollen die Erdarbeiten an den beiden übereinander liegenden Teichen innerhalb der nächsten Tage abgeschlossen sein.