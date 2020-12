Diez

Die Nachlöscharbeiten und Aufräumarbeiten nach dem Großbrand am Mittwochabend beim Papierrecyclingunternehmen Uriel Papierrohstoffe an der Stadtgrenze zwischen Diez und Limburg wurden auch über das komplette Wochenende fortgesetzt und erst am Sonntagabend beendet. Nach Angaben der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises waren dabei teilweise noch bis zu 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, Polizei, DRK und Co. vor Ort, die immer wieder ausgetauscht wurden.