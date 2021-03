In Hahnstätten ist die Generationen-Wohnanlage, die zwischen Markt- und Oberneisener Straße entstehen soll, in aller Munde. Stück für Stück gerät somit der Discounter Lidl, der dort seine Kundschaft empfing, in Vergessenheit. Schon lange vergessen scheint ein Gebäude, das vor rund 110 Jahren auf diesem Gelände entstand.