Gemüsegarten wird zum Klassenzimmer: Klimaschutzministerin Anne Spiegel zu Besuch in der Realschule plus im Aartal

„An Orten wie dem Schulacker in Hahnstätten wird ein wertvoller Beitrag geleistet, um bei Kindern und Jugendlichen die oft verloren gegangene Verbindung zur Natur, zu Boden, Wasser, Klima und zur Herkunft von Nahrungsmitteln wiederaufzubauen. Hier wird auch ein Bewusstsein geschaffen für die natürlichen Lebensgrundlagen von Menschen, Tieren und Pflanzen und für eine gesundheitsförderliche und nachhaltige Ernährung“, sagte die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Anne Spiegel am Donnerstag beim Besuch der Realschule plus im Aartal in Hahnstätten. Wir waren bei ihrem Besuch vor Ort.