Diez

„Und wir sind der Meinung, dass Diez einen Unverpackt-Laden braucht.“ Davon sind Chantal Burggraf (27) und Nathalie Sprenger (23) so überüberzeugt, dass sie mit gutem Beispiel vorangehen. Die Schlüssel zu ihrem neuen Ladengeschäft am Marktplatz 7 ließen zwar ein bisschen auf sich warten, dennoch haben die beiden Unternehmensgründerinnen bereits alle Hände voll zu tun. „Die Eröffnung kann zwar in Verzug geraten, aber wir peilen mal den 3. November an“, verrät Chantal Burggraf beim Treffen auf dem Diezer Marktplatz.