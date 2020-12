Diskussion kommt in Gang: Neuer Vorschlag für das Diez der Zukunft

Diez

Rund um die bisherigen Schritte zum Diezer Stadtentwicklungskonzept hatte es kürzlich eine längere Diskussion im Stadtrat gegeben, an deren Ende sich Bürgermeisterin Annette Wick verärgert über manche Reaktion zeigte. Ratsleute kritisierten unter anderem, dass sie nicht in die Planungen einbezogen wurden, dabei handelte es lediglich um die Vorstellung von Bürgervorschlägen. Das Ganze diente lediglich der Information, Beschlüsse sollten zu diesem Thema gar nicht gefasst werden. Nun meldet sich Bauausschussmitglied Roman Roßbruch (FDP) in einem offenen Brief an die Stadtbürgermeisterin zu Wort. Darin möchte er von der fachlichen Seite den Begriff „Stadtentwicklungsplanung“ genauer betrachten und einen Vorschlag zum Vorgehen machen.