Diez

Für die Betonverschalung am Ostportal des Diezer Tunnels waren eine Vielzahl passgenau vorgefertigter Module notwendig, die von der Firma Peri aus dem bayerischen Weißenhorn bei Ulm hergestellt wurden. Dort war es, bedingt durch die Corona-Krise, zu Verzögerungen in der Produktion gekommen, sodass sich die Anlieferung und Montage in Diez verzögerten. Dies machte die durchgängige Sperrung der Schaumburger Straße notwendig.