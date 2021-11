Der Sonntag war der Erinnerung der Reichspogromnacht am 9. November 1938 gewidmet. Pfarrerin Maike Kniese wies im Literaturgottesdienst auf das Schicksal jüdischer Mitbürger in der damaligen Zeit hin. Eine Gedenkveranstaltung, vom Museums- und Geschichtsverein zusammen mit dem Arbeitskreis Stolpersteine fand in den Nachmittagsstunden des vergangenen Sonntags auf dem Marktplatz statt.