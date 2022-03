Aar-Einrich

Die touristischen Möglichkeiten in der Region Aar-Einrich: Die VG-Bürgermeisterkandidaten im Gespräch

Nur noch eine Woche bis zur Wahl des neuen Bürgermeisters der VG Aar-Einrich. Auch unsere Serie zu aktuellen Themen in Aar-Einrich biegt auf die Zielgerade ein. Auf einem guten Weg befindet sich bereits die touristische Entwicklung in der Region. Viel wurde in den vergangenen Jahren initiiert. Wie die beiden Kandidaten Alexander Lorch (Einzelbewerber) und Lars Denninghoff (SPD) das vorhandene und künftige touristische Potenzial bewerten, dazu äußern sich beide im Beitrag unserer Serie.