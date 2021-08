Die Corona-Lage im Kreis Limburg-Weilburg: Inzidenz bei 55,8 – Impfteam kommt nach Anruf ins Haus

Die Inzidenz beträgt 55,8. Die Inzidenz beschreibt die innerhalb von sieben Tagen neu aufgetretene Anzahl an Infektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner. Für die Berechnung der Inzidenz des Kreises Limburg-Weilburg geht das Robert-Koch-Institut von der Bevölkerungszahl 171.912 aus.

Insgesamt gab es bislang 9494 bestätigte Fälle (plus fünf zum Vortag), 9084 Personen sind inzwischen genesen, eine mehr als gestern. 881 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. 285 Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben. In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell sieben mit dem Coronavirus infizierte Personen im Normalpflegebett und eine Person im Intensivbett. Um eine bestmögliche Versorgung der Corona-Patienten zu gewährleisten, könne es zu Verlegungen zwischen Krankenhäusern kommen.

Im Landkreis Limburg-Weilburg haben bislang insgesamt 114.497 Menschen die Erstimpfung erhalten (66,6 Prozent), 104.142 sind vollständig geimpft (60,6 Prozent). Die Impfzahlen setzen sich zusammen aus Erst-, Zweit- und Einmalimpfungen im Impfzentrum Limburg, in Arztpraxen und im Impfzentrum Wiesbaden. Einen positiven Fall gibt es derzeit in der Kita Waldhausen. In der Einrichtung war eine Quarantäne anzuordnen.

Derzeit übersteige der Bestand der Impfdosen aller vier Vakzine die Nachfrage deutlich. Zusätzlich würden viele bereits vereinbarte Termine nicht wahrgenommen. Deshalb sei es möglich, auch ohne vorherige Terminvereinbarung eine Impfung im Impfzentrum Limburg zu erhalten. Die Impfungen werden von montags bis freitags zwischen 8 und 17 Uhr durchgeführt. Das Zentrum biete auch allen impfwilligen Kindern und Jugendlichen ab dem vollendeten zwölften Lebensjahr die Möglichkeit, sich ohne Terminvereinbarung impfen zu lassen.

Der Impfstoff von Biontech ist ab dem zwölften Lebensjahr in Deutschland zugelassen, inzwischen liegt eine Empfehlung der StiKo für die Impfung von Kindern und Jugendlichen vor. Daher bestehe die Möglichkeit, diese Impfung im Impfzentrum vornehmen zu lassen. Erforderlich ist die schriftliche Einwilligung beider Erziehungsberechtigten auf den Aufklärungsbögen.

Die Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren müssen sich in Begleitung eines Erziehungsberechtigten zur Impfung vorstellen. Alleinerziehende Elternteile müssen das alleinige Sorgerecht mittels Gerichtsbeschluss oder Negativbescheinigung des Jugendamtes nachweisen.

Ab sofort dürfen Impfungen wohnortunabhängig, auch Bundesland übergreifend, im Impfzentrum durchgeführt werden. Zudem biete das Impfzentrum Limburg-Weilburg neben der terminlosen Impfung ab sofort die Möglichkeit der „Impfung auf Anruf“ in Privathaushalten des Landkreises an. „Impfung auf Anruf“ stelle ein weiteres zusätzliches Angebot dar, um allen Bürgern barrierefrei eine Impfung zu ermöglichen.

Teilnehmer werden kurzfristig durch ein Impfteam häuslich aufgesucht und geimpft. Diese Impfungen erfolgten ausschließlich an Wochenenden. Eine Anmeldung ist für alle Bürger möglich, die noch keine Impfung erhalten haben. Eine Impfung ist nur mit den Impfstoffen der Hersteller Biontech oder Johnson & Johnson möglich.

Interessenten nehmen telefonisch unter 06431/921 70 81 oder 06431/921 70 89 oder per E-Mail unter mobileteams@limburg-weilburg.de mit dem Impfzentrum Kontakt auf.