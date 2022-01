Die Corona-Lage im Kreis Limburg-Weilburg: 357 sind aktiv infiziert – Inzidenz bei 131,2

Insgesamt gab es bislang 13.563 bestätigte Fälle (unverändert zum Vortag), 12.904 Personen sind inzwischen genesen (plus 9 zum Vortag). 731 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. 302 Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.

In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell neun mit dem Coronavirus infizierte Personen im Normalpflegebett und acht Personen im Intensivbett. Die Inzidenz beträgt 131,2. Die Inzidenz beschreibt die innerhalb von sieben Tagen neu aufgetretene Anzahl an Infektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner.