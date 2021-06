„Wir spielen wieder“. Mit diesen Worten begrüßte der Vorsitzende des Vereins der Freunde der Oraniensteiner Konzerte, Klaus-Peter Heymann, das Publikum in der Schlosskapelle. Wie schon vor der siebenmonatigen Zwangspause stellten die Organisatoren wieder sicher, dass die Musiker vor weniger Publikum spielen – dafür aber zweimal am gleichen Tag. Bei der Gelegenheit kündigte Heymann zwei weitere Konzerte im Corona-Modus an.