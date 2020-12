Limburg

Der Gedanke, abends allein an einem dunklen, unbewachten Bahnhof unterwegs zu sein, macht vielen Menschen Angst. Das ist auch Marius Hahn bewusst. Der Limburger Bürgermeister selbst fühlt sich zwar nach eigener Aussage in seiner Stadt sicher. Doch die Bevölkerung empfindet anders. Allen voran an der Limburger Bahnstation.