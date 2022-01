In einer einzigartigen Kompanie gab es in Diez mehr Zeit- und Berufssoldaten als Wehrpflichtige. Neben ihrem eigentlichen militärischen Auftrag trugen die Soldaten der Eulenkompanie in der Grafenstadt auf vielfältigste Weise auch zur Überwindung von „Sprachlosigkeit“ zwischen Ost und West bei.