Aar-Einrich

Informativ und außerplanmäßig: Diverse Projekte und Auftragsvergaben standen auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats Aar-Einrich, die zusätzlich zum normalen Sitzungsrhythmus einberufen worden war. Bereits im Vorfeld hatte die Verwaltung die Mitglieder per Infobrief über einige wichtige Projekte informiert – wie zum Beispiel über die Reparatur der Lüftungsanlage in der Hahnstätter Schulsporthalle. So wurde laut Verwaltung bei einer Überprüfung der Anlage während der Corona-Pandemie ein schon länger bestehender Defekt entdeckt.