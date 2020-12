Limburg

Rund ein halbes Jahr nach der grauenvollen Tat: Am Dienstag, 12. Mai, beginnt der Strafprozess wegen des „Axtmords“ vor dem Limburger Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 34-jährigen Imad A. vor, im Oktober des vergangenen Jahres seine Ehefrau Sana in der Limburger Weiersteinstraße in Bahnhofsnähe getötet zu haben. Die Bluttat ist als „Axtmord“ bundesweit bekannt geworden.